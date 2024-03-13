Murat Cemcir'den Ahmet Kural itirafı! “Eski bir arkadaşım” deyip açıkladı! Bakın düğününe neden gitmemiş...

Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek gibi yapımlarda başrolü üstlenen ve dostluklarıyla sık sık adlarından söz ettiren Ahmet Kural ile Murat Cemcir, uzun bir süre görüntü vermemiş ve küs oldukları ortaya çıkmıştı. İkilinin arasındaki küslüğün nedeni merak edilirken Murat Cemcir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...