Kuruluş Osman’ın Alaaddin Bey’i Faruk Aran bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı! Belgin Şimşek’in partneri meğer...

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Alaaddin Bey karakteriyle beğeni toplaya Faruk Aran 'ın hayatı merak konusu oldu.

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FARUK ARAN KİMDİR?

Tam adı Ömer Faruk Aran olan Faruk Aran, 1995 yılında dünyaya geldi. Lise döneminde tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Aran, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.