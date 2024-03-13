Kuruluş Osman’ın Alaaddin Bey’i Faruk Aran bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı! Belgin Şimşek’in partneri meğer...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Alaaddin Bey karakterini canlandıran Faruk Aran'ın hayatı merak konusu oldu. 29 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Faruk Aran aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Belgin Şimşek'in partneri Faruk Aran'ın memleketi...
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Alaaddin Bey karakteriyle beğeni toplaya Faruk Aran'ın hayatı merak konusu oldu.
FARUK ARAN KİMDİR?
Tam adı Ömer Faruk Aran olan Faruk Aran, 1995 yılında dünyaya geldi. Lise döneminde tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Aran, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Birce Akalay'dan Kamera Önü oyuncuğu eğitimi alan Aran, Haliç Konservatuvarında Ateş Yüzlü isimli oyunda Sahnetozu Tiyatrosunda sahne aldı.