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4 yılı devirdiler! İpek Açar eşi Alper Kömürcü'yle tanışma hikayesini ilk kez anlattı! 'İyi ki Doğdun Kayahan' konserinde...

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 4 yıl önce müzisyen Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen aylarda ise Ömer adını verdikleri oğullarını kucağına aldı. İkinci kez anne olan Açar, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, eşi Alper Kömürcü'yle tanışma hikayesini de ilk kez anlattı. İşte o açıklamalar...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 13:13 Güncelleme 13 Mart 2024, 13:19
4 yılı devirdiler! İpek Açar eşi Alper Kömürcü’yle tanışma hikayesini ilk kez anlattı! ’İyi ki Doğdun Kayahan’ konserinde... 1

2015 yılında vefat eden merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, 4 yıl önce müzisyen Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen aylarda ise Ömer adını verdikleri oğullarını kucağına aldı.

4 yılı devirdiler! İpek Açar eşi Alper Kömürcü’yle tanışma hikayesini ilk kez anlattı! ’İyi ki Doğdun Kayahan’ konserinde... 2

İkinci kez anne olan Açar, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

4 yılı devirdiler! İpek Açar eşi Alper Kömürcü’yle tanışma hikayesini ilk kez anlattı! ’İyi ki Doğdun Kayahan’ konserinde... 3

Program sırasında eşiyle tanışma hikayesini ilk kez anlatan İpek Açar, şu ifadeleri kullandı: "İyi ki Doğdun Kayahan' konserleri vesilesiyle tanıştık. Ben konseri senfonik olarak yapmak istedim.

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