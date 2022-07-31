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Haberler Magazin Murat Boz'la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın'dan bomba yorum! "Tuba bile..."

Murat Boz'la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın'dan bomba yorum! "Tuba bile..."

Murat Boz'la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın'dan bomba bir yorum geldi. Şükrü Özyıldız'la aynı projede yer aldığı sahnelerin ardından Buğra Gülsoy ile çekilen sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen Demet'in ardından bir olay yaratan isim de Tuba Büyüküstün oldu. Aynı projede yer aldığı Murat Boz ile öpüşme sahnesiyle gündemde yer alan Tuba Büyüküstün'e Demet Akalın'den gelen yorum, "Kavgada söylenmez" dedirtti. İşte o yorum...

31.07.2022 16:40 - Son Güncelleme: 31.07.2022 16:40
Murat Boz’la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın’dan bomba yorum! Tuba bile...

"TUBA BİLE..."

Murat Boz'la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın'dan bomba yorum!

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Murat Boz’la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın’dan bomba yorum! Tuba bile...

Demet Özdemir'in Disney+ için çektiği Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleri konuşulurken oyuncu Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Zeytin Ağacı dizisindeki sahneleri de gündeme bomba gibi düştü. Zeytin Ağacı dizisinde başrol olan Tuğba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi olay oldu.

Murat Boz’la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın’dan bomba yorum! Tuba bile...

O sahnelerini görenler "Sevgilileri olsa ayrılık sebebi" yorumları yaptı.

Murat Boz’la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın’dan bomba yorum! Tuba bile...

Demet Akalın'ın Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un birlikte rol aldığı Zeytin Ağacı hakkındaki yorumu ortalığı karıştırdı.

Murat Boz’la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın’dan bomba yorum! Tuba bile...

Yorumu görenler, "Tuba bile derken?" diyerek tepki gösterdi.

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