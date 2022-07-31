Murat Boz'la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın'dan bomba yorum! "Tuba bile..."
Murat Boz'la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın'dan bomba bir yorum geldi. Şükrü Özyıldız'la aynı projede yer aldığı sahnelerin ardından Buğra Gülsoy ile çekilen sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen Demet'in ardından bir olay yaratan isim de Tuba Büyüküstün oldu. Aynı projede yer aldığı Murat Boz ile öpüşme sahnesiyle gündemde yer alan Tuba Büyüküstün'e Demet Akalın'den gelen yorum, "Kavgada söylenmez" dedirtti. İşte o yorum...
31.07.2022 16:40 - Son Güncelleme: 31.07.2022 16:40
"TUBA BİLE..."
Murat Boz'la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın'dan bomba yorum!
Demet Özdemir'in Disney+ için çektiği Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleri konuşulurken oyuncu Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Zeytin Ağacı dizisindeki sahneleri de gündeme bomba gibi düştü. Zeytin Ağacı dizisinde başrol olan Tuğba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi olay oldu.
Demet Akalın'ın Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un birlikte rol aldığı Zeytin Ağacı hakkındaki yorumu ortalığı karıştırdı.