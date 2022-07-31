Murat Boz'la öpüşme sahnesi olay olan Tuba Büyüküstün hakkında Demet Akalın'dan bomba yorum! "Tuba bile..."

Demet Özdemir'in Disney+ için çektiği Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleri konuşulurken oyuncu Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Zeytin Ağacı dizisindeki sahneleri de gündeme bomba gibi düştü. Zeytin Ağacı dizisinde başrol olan Tuğba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi olay oldu.