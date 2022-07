Acun Ilıcalı’nın üzerini karaladı TV8 defterini kapattı! Annesi Gülhayat Karacakaya ile birlikte Survivor’a ateş püskürmüştü! İşte Batuhan’ın yeni projesi...

Acun Ilıcalı'nın sahibi oldğu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında birinci Nisa Bölükbaşı oldu. Oğlunun 3. olmasını eleştiren Gülhayat Karacakaya öyle bir paylaşım yaptı ki Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi.

Gülhayat Karacaya "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun! On gündür her yere yazdım, çırpındım, oğlumun hakkı yine yenecek dedim. Karşılık bulamadım, ben kimim ki? Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sade hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor! Gitti oğlumun emekleri" yorumunda bulundu.