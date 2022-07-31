Acun Ilıcalı’nın üzerini karaladı TV8 defterini kapattı! Annesi Gülhayat Karacakaya ile birlikte Survivor’a ateş püskürmüştü! İşte Batuhan’ın yeni projesi...

Herhalde şunu hiç düşünmüyor; bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz. Batuhan ile ilgili hiçbir problemimiz olmadı. Dediğim gibi anneler, babalar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bu konuda maşallah çok aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı." diye konuştu.