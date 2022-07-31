Acun Ilıcalı’nın üzerini karaladı TV8 defterini kapattı! Annesi Gülhayat Karacakaya ile birlikte Survivor'a ateş püskürmüştü! İşte Batuhan'ın yeni projesi...
Olaylı biten Survivor 2022 sezonu sonrası dişli yarışmacılardan Batuhan Karakaya'nın yeni projesi merakla bekleniyordu. Son olarak Nisa'nın şampiyon olduğu Survivor'da Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya Acun Ilıcalı ile polemiğe girmişti. Yarışmacının annesi sosyal medya hesabından 'Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsunlar. 10 gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki? duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece 'hak' dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri' paylaşımında blunmuştu ve Ilıcalı'dan da karşılık gelmişti. İşte TV8 ve Acun Ilıcalı defterini kapatan olaylı yarışmacının yeni projesi...
Acun Ilıcalı'nın sahibi oldğu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında birinci Nisa Bölükbaşı oldu. Oğlunun 3. olmasını eleştiren Gülhayat Karacakaya öyle bir paylaşım yaptı ki Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi.
Gülhayat Karacaya "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun! On gündür her yere yazdım, çırpındım, oğlumun hakkı yine yenecek dedim. Karşılık bulamadım, ben kimim ki? Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sade hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor! Gitti oğlumun emekleri" yorumunda bulundu.
Herhalde şunu hiç düşünmüyor; bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz. Batuhan ile ilgili hiçbir problemimiz olmadı. Dediğim gibi anneler, babalar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bu konuda maşallah çok aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı." diye konuştu.