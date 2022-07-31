Çocuklar Duymasın’ın Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu görenler gözlerine inanamıyor: "Gerçekten 'beton' musun?"
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu görenler gözlerine inanamıyor, 19 yaşındaki Alp Eren Khamis'in Instagram paylaşımlarına, "Gerçekten 'beton' musun?" , "Beton Orçun ne kadar değişmiş" yorumları yağıyor. İşte başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis...
31.07.2022 17:15 - Son Güncelleme: 31.07.2022 17:18
"GERÇEKTEN 'BETON' MUSUN?"
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu görenler gözlerine inanamıyor.
İşte başta Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...