Murat Boz’la anılıyordu! Tuba Büyüküstün kafa karıştırdı! Serkan Altınorak ile bakın nasıl yakalandı... “Sağ gösterip sol vurdu”
Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Zeytin Ağacı' adlı dizide rol alan Tuba Büyüküstün'ün adı rol arkadaşı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları aşk iddialarını güçlendirirken Boz ve Büyüküstün cephesinden yalanlama gelmişti. Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Görüntü vermek istemeyen oyuncular hızlıca araçlarına binerken, Boz basın mensuplarıyla sohbet etti. Gecenin ilerleyen dakikalarında çevirmeye takılan ünlü oyunculardan Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın ilginç halleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Zeytin Ağacı' adlı dizide Tuba Büyüküstün ile kamera karşısına geçen Murat Boz'un rol arkadaşı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Boz ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt veren Tuba Büyüküstün, şunları söylemişti: "Hakkımızda çok dedikodu çıktı. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz" demişti. 2011 yılında dünyaevine girdiği yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanan iki çocuk annesi güzel oyuncu, katıldığı Athena konserinde ise "Arkadaşız. Adım herkesle yazılıyor"
MURAT'TAN KAFA KARIŞTIRAN HAMLE
Murat Boz'un dizideki partnerinin oturduğu Anadolu Yakası'na taşınması ise kafaları iyice karıştırmıştı. Murat Boz'un, Tuba Büyüküstün'le daha çok zaman geçirebilmek için taşınma kararı aldığı konuşulmuştu.
"SADECE ARKADAŞIZ"
Ancak Murat Boz, "Tuba Büyüküstün ile ilişki yaşadığınız doğru mu?" sorusuna; "Öyle bir şey yok. Biz çektiğimiz dizinin setinde tanıştık ve arkadaş olduk. Tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlarımız gibi. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Hâlâ da dizi ekibiyle doğum günlerinde buluşup görüşüyoruz. Hiç kopmadık. Tuba ile de sadece arkadaşız" yanıtını vermişti.