Murat Boz’la anılıyordu! Tuba Büyüküstün kafa karıştırdı! Serkan Altınorak ile bakın nasıl yakalandı... “Sağ gösterip sol vurdu”

"SADECE ARKADAŞIZ"

Ancak Murat Boz, "Tuba Büyüküstün ile ilişki yaşadığınız doğru mu?" sorusuna; "Öyle bir şey yok. Biz çektiğimiz dizinin setinde tanıştık ve arkadaş olduk. Tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlarımız gibi. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Hâlâ da dizi ekibiyle doğum günlerinde buluşup görüşüyoruz. Hiç kopmadık. Tuba ile de sadece arkadaşız" yanıtını vermişti.