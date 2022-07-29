Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın kardeşiydi... Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli büyüyüp genç kız oldu! "Buse Varol sandım"
2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisi Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlandı. Toplam 5 sezondan oluşan dizini kadrosunda; Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül, Deniz Çakır, Tolga Karel gibi isimler yer aldı. Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'ye hayat veren Şebnem Ceceli de yıllar sonra gündeme geldi. Büyüyüp genç kız olan Ceceli'nin son hali ise ağızları açık bıraktı. Güzelliğiyle büyüleyen genç oyuncu, türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte Şebnem Ceceli'nin şaşkına çeviren son hali...
29.07.2022 23:49 - Son Güncelleme: 29.07.2022 23:49
Toplam 5 sezondan oluşan ve 29 Aralık 2010 tarihinde yayımlanan 174. bölümü ile final yaparak sona eren Yaprak Dökümü dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük beğeni topladı.
Yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam eden dizide Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül, Deniz Çakır, Tolga Karel gibi isimler yer aldı.
Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'ye hayat veren Şebnem Ceceli de yıllar sonra gündeme geldi.