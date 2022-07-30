Hiç beklemiyordu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'de sorunun cevabını duyan yarışmacı şaştı kaldı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi Türkiye sınırları içerisinde, üzerinde yerleşim olan bir adanın adı değildir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
30.07.2022 01:08 - Son Güncelleme: 30.07.2022 01:25
SORU: Hangisi Türkiye sınırları içerisinde, üzerinde yerleşim olan bir adanın adı değildir?
CEVAP: KUŞADASI (A)
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...