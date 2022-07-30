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Haberler Magazin Hiç beklemiyordu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'de sorunun cevabını duyan yarışmacı şaştı kaldı

Hiç beklemiyordu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'de sorunun cevabını duyan yarışmacı şaştı kaldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi Türkiye sınırları içerisinde, üzerinde yerleşim olan bir adanın adı değildir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

30.07.2022 01:08 - Son Güncelleme: 30.07.2022 01:25
Hiç beklemiyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner İster’de cevabı duyan yarışmacı şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hiç beklemiyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner İster’de cevabı duyan yarışmacı şaştı kaldı

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi Türkiye sınırları içerisinde, üzerinde yerleşim olan bir adanın adı değildir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı.

Hiç beklemiyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner İster’de cevabı duyan yarışmacı şaştı kaldı

SORU: Hangisi Türkiye sınırları içerisinde, üzerinde yerleşim olan bir adanın adı değildir?

CEVAP: KUŞADASI (A)

Hiç beklemiyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner İster’de cevabı duyan yarışmacı şaştı kaldı

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Hiç beklemiyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner İster’de cevabı duyan yarışmacı şaştı kaldı
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