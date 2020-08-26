Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın babası sosyal medyayı salladı! 21 yaşındaki Aslıhan'ın babası...
Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bir dönem sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslıhan Karalar bir yanda da sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı sallıyor. Bir süre tatil fotoğraflarıyla beğeni toplayan Aslıhan Karalar babasıyla fotoğraf paylaştı. Babasının genç görünümü herkesi hayrete düşürdü. İşte başta Aslıhan Karalar olmak üzere ünlülerin babaları.
26.08.2020 09:51
- Son Güncelleme: 26.08.2020 09:51
DİĞER GALERİLER