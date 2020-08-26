Bircan Bali'nin kızı Saygı Karen dünyaya geldi! 32 yaşındaki Bircan Bali'nin eşi kim?

doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaşan Bircan Bali, paylaşımına "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoşgeldin SAYGI KAREN GEZEN. Gül kokulu kızım hoşgeldin" notunu düştü.