Bircan Bali'nin kızı Saygı Karen dünyaya geldi! 32 yaşındaki Bircan Bali'nin eşi kim?
Söylemezsem Olmaz programındaki yorumlarıyla tanınan sunucu Bircan Bali anne oldu. Hamileliği sebebiyle bu sezon ekranda olmayan Bircan Bali, doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaştı. Avukat Murat Gezen ile evli olan Bircan Bali'nin kızı oldu. Bircan Bali kızının adını Saygı Karen koydu. Doğum haberinin ardından 32 yaşındaki Bircan Bali'nin eşi merak konusu oldu.
26.08.2020 11:14
- Son Güncelleme: 26.08.2020 11:14
doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaşan Bircan Bali, paylaşımına "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoşgeldin SAYGI KAREN GEZEN. Gül kokulu kızım hoşgeldin" notunu düştü.
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