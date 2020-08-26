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Bircan Bali'nin kızı Saygı Karen dünyaya geldi! 32 yaşındaki Bircan Bali'nin eşi kim?

Söylemezsem Olmaz programındaki yorumlarıyla tanınan sunucu Bircan Bali anne oldu. Hamileliği sebebiyle bu sezon ekranda olmayan Bircan Bali, doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaştı. Avukat Murat Gezen ile evli olan Bircan Bali'nin kızı oldu. Bircan Bali kızının adını Saygı Karen koydu. Doğum haberinin ardından 32 yaşındaki Bircan Bali'nin eşi merak konusu oldu.

26.08.2020 11:14 - Son Güncelleme: 26.08.2020 11:14
Bircan Bali'nin kızı Saygı Karen dünyaya geldi! 32 yaşındaki Bircan Bali'nin eşi kim?

Söylemezsem Olmaz programının sivri dilli sunucusu Bircan Bali, geçtiğimiz yıl avukat Ömer Gezen ile evlendi. Özel hayatı hakkında sessizliğini koruyan Bircan Bali, Instagram hesabından kızını dünyaya getirdiği müjdesini paylaştı.

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Bircan Bali'nin kızı Saygı Karen dünyaya geldi! 32 yaşındaki Bircan Bali'nin eşi kim?

doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaşan Bircan Bali, paylaşımına "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoşgeldin SAYGI KAREN GEZEN. Gül kokulu kızım hoşgeldin" notunu düştü.

Bircan Bali'nin kızı Saygı Karen dünyaya geldi! 32 yaşındaki Bircan Bali'nin eşi kim?

Doğum haberinin ardından 32 yaşındaki Bircan Bali'nin eşi merak konusu oldu. İşte Bircan Bali'nin eşi ve ünlülerin hayat arkadaşları...

Bircan Bali'nin kızı Saygı Karen dünyaya geldi! 32 yaşındaki Bircan Bali'nin eşi kim?

KAYA ÇİLİNGİROĞLU VE SEVGİLİSİ

Sevcan Karahan

Bircan Bali'nin kızı Saygı Karen dünyaya geldi! 32 yaşındaki Bircan Bali'nin eşi kim?

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisi ile tatile çıktı. Kaya Çilingiroğlu karantina günlerinde genç sevgilisi Sevcan Karahan ile yeni bir aşka yelken açtı.

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