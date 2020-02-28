Murat Başoğlu’nun eski eşi Hande Bermek'ten şok hamle! Avukat Aslı Çelik’i şikayet etti

'DURUMUMU ZORA SOKTU'

İddiaya göre Bermek, o dönem hakkında basında yer alan tüm haberleri engellemesi ve boşanma davasında kendisini temsil etmesi için 190 bin dolar karşılığında Çelik ile anlaştı. Ancak Bermek, boşanmanın Kuşadası'nda gerçekleşmesini isteyip duruşma bilgilerini yakınları ile bile paylaşmamasına rağmen, avukatının, basının adliye önüne yığılmasına sebep olduğunu, davayla ilişkin bilgileri saklamadığını ileri sürdü. Bermek, "Eski eşimle ilgili çıkan haberler sonrası avukatıma bir metin attım. Fakat benimkini değil, mevcut durumumu daha zora sokan, kadınlık gururumu ayaklar altına alınan metni basınla paylaştı" dedi.