Murat Başoğlu’nun eski eşi Hande Bermek'ten şok hamle! Avukat Aslı Çelik’i şikayet etti
Murat Başoğlu'nun eski eşi Hande Bermek, hayasız davranışta bulunduğu iddiasıyla Başoğlu'na dava açmıştı. Bermek, bu süreçte birlikte çalıştığı avukat Aslı Çelik'i savcılığa şikayet etti ve "Beni 190 bin dolar (1 milyon 160 bin lira) dolandırdı, kadınlık gururumla oynadı" dedi. Çelik'le ilgili ön inceleme raporu düzenlendi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat hakkında soruşturma izni de istendi.
Hande Bermek, Murat Başoğlu'ndan boşandığı dönem hukuki işlerinde kendisini temsil eden avukatı Aslı Çelik için suç duyurusunda bulundu. Hande Bermek, "Hem kadınlık gururumla oynadı, hem beni 190 bin dolar dolandırdı" dedi. İki yıl önce Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı uygunsuz görüntüler ortaya çıkınca, eşi Hande Bermek, Başoğlu'na karşı hukuk savaşı başlatmıştı.
'DURUMUMU ZORA SOKTU'
İddiaya göre Bermek, o dönem hakkında basında yer alan tüm haberleri engellemesi ve boşanma davasında kendisini temsil etmesi için 190 bin dolar karşılığında Çelik ile anlaştı. Ancak Bermek, boşanmanın Kuşadası'nda gerçekleşmesini isteyip duruşma bilgilerini yakınları ile bile paylaşmamasına rağmen, avukatının, basının adliye önüne yığılmasına sebep olduğunu, davayla ilişkin bilgileri saklamadığını ileri sürdü. Bermek, "Eski eşimle ilgili çıkan haberler sonrası avukatıma bir metin attım. Fakat benimkini değil, mevcut durumumu daha zora sokan, kadınlık gururumu ayaklar altına alınan metni basınla paylaştı" dedi.
ÇELİK: İDDİALAR ASILSIZ
Aslı Çelik ise GÜNAYDIN'a şöyle konuştu: "İlgili kişiye karşı üstlendiğim hukuki yardımları eksiksiz yerine getirdim. Nitekim bana karşı açılan tazminat davası da lehime sonuçlandı. Benden sonra çalıştığı avukatları da azletmesi sebebiyle sorunun tarafımdan kaynaklanmadığı açıktır. Bana yöneltilen tüm iddialar gerçek dışı ve hukuki mesnetten yoksundur."