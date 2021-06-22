Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu babasının kopyası gören inanamadı! Ajda Pekkan gerçeğiyle herkesi şaşırtan Feyyaz Şerifoğlu...

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladığı daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız, kısa sürede bir fenomene dönüştü. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Feyyaz Şerifoğlu hakkında araştırma yapanlar babasını görünce şaştı kaldı. Baba-oğul arasında benzerlik öyle böyle değil. İşte başta Feyyaz Şerifoğlu olmak üzere ünlülerin aileleri.

22.06.2021 10:17 - Son Güncelleme: 22.06.2021 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





