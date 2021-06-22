Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in annesi hayran bıraktı! Annesi kızına taş çıkarttı Öykü Çelik'le şaşırtan Cemre meğer...
Son dönemin parlayan yıldızlarından biri Cemre Baysel... Özellikle Survivor'a da kayılan Öykü Çelik'e benzerlğiyle dikkat çeken 1999 doğumlu genç oyuncu Baht Oyunu adlı dizisiyle ekranlara geri döndü. Hal böyle olunca hakkında pek çok detay merak edilen Cemre Baysel'in annesi Fatoş Baysel'i görenler şaştı kaldı. Cemre Baysel'in güzelliğinin genetik olduğu da böylece kanıtlanmış oldu. İşte başta Cemre Baysel olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur. Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.