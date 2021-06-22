Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in annesi hayran bıraktı! Annesi kızına taş çıkarttı Öykü Çelik'le şaşırtan Cemre meğer...

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri Cemre Baysel... Özellikle Survivor'a da kayılan Öykü Çelik'e benzerlğiyle dikkat çeken 1999 doğumlu genç oyuncu Baht Oyunu adlı dizisiyle ekranlara geri döndü. Hal böyle olunca hakkında pek çok detay merak edilen Cemre Baysel'in annesi Fatoş Baysel'i görenler şaştı kaldı. Cemre Baysel'in güzelliğinin genetik olduğu da böylece kanıtlanmış oldu. İşte başta Cemre Baysel olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

22.06.2021 11:35 - Son Güncelleme: 22.06.2021 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





