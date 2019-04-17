GaleriMagazin

Murat Başoğlu davasında flaş gelişme! Beraat etmişti ama...

Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle "hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla açılan davada iki sanık için verilen beraat kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ikinci kez bozuldu. Sanıklardan Murat Başoğlu'nun reddi hakim talebinde bulunduğu, ancak mahkemenin bu talebi değerlendirmeden dosyayı karara bağladığı fark edildi. Dosya, bu nedenle duruşmanın yeniden görüleceği yerel mahkemeye gönderildi.

17.04.2019 12:52 - Son Güncelleme: 17.04.2019 12:52
Murat Başoğlu davasında flaş gelişme! Beraat etmişti ama...

2017'nin Temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında "hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada her iki sanık da beraat etti.

Murat Başoğlu davasında flaş gelişme! Beraat etmişti ama...

Kararın usule ve yasaya aykırı olduğunu iddia eden savcı, kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurdu.

Murat Başoğlu davasında flaş gelişme! Beraat etmişti ama...

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucu sanıklardan Burcu Başoğlu Kabadayı'nın mahkemede tanık olarak dinlenen eşi Selçuk Kabadayı'ya tebligat gönderilmediği belirlendi.

Murat Başoğlu davasında flaş gelişme! Beraat etmişti ama...

Bunun üzerine kararı bozan 15. Ceza Dairesi, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme tarafından hatanın düzeltilmesinin ardından dosyayı tekrar incelemeye alan daire, Bodrum'daki yargılama sırasında sanıklardan Murat Başoğlu'nun reddi hakim talebinde bulunduğu, ancak mahkemenin bu talebi değerlendirmeden dosyayı karara bağladığı fark edildi

Murat Başoğlu davasında flaş gelişme! Beraat etmişti ama...

Dosya, bu nedenle duruşmanın yeniden görüleceği yerel mahkemeye gönderildi.

Murat Başoğlu davasında flaş gelişme! Beraat etmişti ama...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i bu karesi sosyal medyayı salladı! Kimse tanıyamadı
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i bu karesi sosyal medyayı salladı! Kimse tanıyamadı