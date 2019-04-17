Murat Başoğlu davasında flaş gelişme! Beraat etmişti ama...

Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle "hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla açılan davada iki sanık için verilen beraat kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ikinci kez bozuldu. Sanıklardan Murat Başoğlu'nun reddi hakim talebinde bulunduğu, ancak mahkemenin bu talebi değerlendirmeden dosyayı karara bağladığı fark edildi. Dosya, bu nedenle duruşmanın yeniden görüleceği yerel mahkemeye gönderildi.

17.04.2019 12:52 - Son Güncelleme: 17.04.2019 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





