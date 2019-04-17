Murat Başoğlu davasında flaş gelişme! Beraat etmişti ama...
Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle "hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla açılan davada iki sanık için verilen beraat kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ikinci kez bozuldu. Sanıklardan Murat Başoğlu'nun reddi hakim talebinde bulunduğu, ancak mahkemenin bu talebi değerlendirmeden dosyayı karara bağladığı fark edildi. Dosya, bu nedenle duruşmanın yeniden görüleceği yerel mahkemeye gönderildi.
Bunun üzerine kararı bozan 15. Ceza Dairesi, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme tarafından hatanın düzeltilmesinin ardından dosyayı tekrar incelemeye alan daire, Bodrum'daki yargılama sırasında sanıklardan Murat Başoğlu'nun reddi hakim talebinde bulunduğu, ancak mahkemenin bu talebi değerlendirmeden dosyayı karara bağladığı fark edildi