Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i bu karesi sosyal medyayı salladı! Kimse tanıyamadı
Sen Anlat Karadeniz dizisi, ATV ekranlarındaki macerasına hız kesmeden devam ediyor. İzleyicilerin her hafta yeni bölümlerini sabırsızlıkla beklediği Sen Anlat Karadeniz, dizinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu ile Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'yi kariyerlerinin zirvesine taşıdı. Haklarında merak edilmeyen en ufak bir detay yok. Hal böyle olunca İrem Helvacıoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf bir anda olay yarattı. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun bu fotoğrafını görünce çok şaşıracaksınız.
17.04.2019 12:51
- Son Güncelleme: 17.04.2019 12:51
Dizinin Nefes'i İre Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz ile parladı. Sevgilisinden, yaşına kadar hayatı hakkında her detay merak edilen İrem Helvacıoğlu'nun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki görenler tanıyamadı bile. Peki o fotoğrafta ne var? Cevabı haberimizin devamında.
İşte başta İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.
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