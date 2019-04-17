Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i bu karesi sosyal medyayı salladı! Kimse tanıyamadı

Dizinin Nefes'i İre Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz ile parladı. Sevgilisinden, yaşına kadar hayatı hakkında her detay merak edilen İrem Helvacıoğlu'nun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki görenler tanıyamadı bile. Peki o fotoğrafta ne var? Cevabı haberimizin devamında.

İşte başta İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.