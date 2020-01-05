Münir Özkul Osmanlı padişahının damadıymış... İşte Münir Özkul'un 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları
Türk tiyatrosunun ve sinemasının duayen ismi Münir Özkul, 5 Ocak 2018'te 93 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Bugün ölüm yıl dönümü olan Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen, 14 yıllık yol arkadaşı hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul'un çok büyük bir alimin ailesine damat olduğunu biliyor muydunuz? 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdıran Münir Özkul bakın hangi Osmanlı padişahının damadıymış...
Cevdet Paşa'yı mutlaka işitmişsinizdir. 19. asrın en seçkin âlimlerindendir, hattâ önde gelenidir; Medenî Kanun'un kabulüne kadar kullanılan meşhur "Mecelle" yi hazırlamış, aynı şekilde meşhur olan "Tarih-i Cevdet" ile "Kısâs-ı Enbiyâ"yı kaleme almış ve daha bir hayli eser vermiştir. Bugün elli liralık banknotların üzerinde resmi bulunan ilk kadın romancılarımızdan Fatma Âliye Hanım da Cevdet Paşa'nın kızıdır.
Münir Özkul işte emsâline az rastlanan bu allâmenin, yani Cevdet Paşa'nın soyundan gelenlerin damadıdır. Eski eşi tiyatro ve sinema sanatçısı Suna Selen, Cevdet Paşa'nın Fatma Âliye Hanım'dan olan ve 1972'de vefat eden torunu Nimet Selen'in kızıdır; yani Fatma Âliye Hanım, Münir Özkul'un büyük kayınvalidesi, Suna Selen ile Münir Özkul'un kızı Güner Özkul da allâme Paşa'nın dördüncü göbekten torunu olurlar.
Türk sinemasının Mahmut Hoca'ı Münir Özkul 93 yaşında 5 Ocak 2018 tarihinde hayata veda etti. Münir Özkul'un KOAH ve DEMANS hastalığı sebebiyle ölüm haberini kızı Güner Özkul verdi. Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak olan Münir Özkul Türk sinemasına Mahmut Hoca tiplemesi ile damga vurdu. 400'den fazla filmi olan Münir Özkul 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırdı. Münir Özkul'un bu evliliklerinden pek bilinmeyen bir oğlu ve 2 kızı var. Münir Özkul'un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Filmlerde babacan bir portre çizen Münir Özkul özel hayatında alkol sorunu ve çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.
MÜNİR ÖZKUL'UN SON GÖRÜNTÜSÜ
Önce Münir Özkul'un son görüntüsüyle başlayalım. 2003 yılında KOAH ve DEMANS hastalığı ünlü sanatçıyı yatağa düşürdü. Bir daha ayağa kalkamayan Münir Özkul, ızdıraplı bir süreç yaşadı. Efsane oyuncunun son görüntüleri geçen yıl medyaya düşmüş ve Münir Özkul'un sevenlerini hayli üzmüştü.