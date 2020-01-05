Münir Özkul Osmanlı padişahının damadıymış... İşte Münir Özkul'un 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

Türk sinemasının Mahmut Hoca'ı Münir Özkul 93 yaşında 5 Ocak 2018 tarihinde hayata veda etti. Münir Özkul'un KOAH ve DEMANS hastalığı sebebiyle ölüm haberini kızı Güner Özkul verdi. Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak olan Münir Özkul Türk sinemasına Mahmut Hoca tiplemesi ile damga vurdu. 400'den fazla filmi olan Münir Özkul 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırdı. Münir Özkul'un bu evliliklerinden pek bilinmeyen bir oğlu ve 2 kızı var. Münir Özkul'un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Filmlerde babacan bir portre çizen Münir Özkul özel hayatında alkol sorunu ve çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.