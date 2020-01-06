Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi! Sıkı durun, onlarca yıldır gözden kaçtı!

Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. Tabi sadece o da değil. İçlerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı pek çok film de hatalara barındırıyor. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.