Seda Sayan hastanelik oldu! Gençliği ile sosyal medya gündemine oturan Seda Sayan'ın sağlık durumu nasıl?

Seda Sayan hastanelik oldu. Sıcak su torbası yanığından dolayı sırtı su toplayan 57 yaşındaki Seda Sayan, Instagram hesabından sırtının son halini paylaştı. Sayan'ın "Nazar sırtım su torbacıklarıyla dolu " yorumuyla paylaştığı fotoğrafa Deniz Seki'den "Ahhh ahhh gözü kalanın gözü çıksın. Çok geçmiş olsun Seda'm. Çok iyi bilirim Nazar kelimesini.", Demet Akalın'dan ise "Aaaaa" şeklinde yorum geldi. Verdiği haberle ilk başta sevenlerini korkutan Seda Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte son günlerde yaşı ve gençlik halleri ile herkesi şoke eden Seda Sayan'ın çok konuşulan gençlik fotoğrafları...

05.01.2020 13:51 - Son Güncelleme: 05.01.2020 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





