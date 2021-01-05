Münir Özkul'un ölümünün üzerinden 3 yıl geçti, kızı sözleriyle duygulandırdı! Türk sinemasının "Mahmut Hocası" mezarı başında anıldı!

"BİZİM İÇİN HALA YAŞIYOR"

Duygularını aktaran Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, "Babamı kaybedeli üç yıl oldu. Uzun süren hastalığı sürecinde beklediğimiz bir şeydi. Beklediğimiz ama hala alışamadığımız bir şey oldu. Bizim için hala yaşıyor. Onu burada anmak çok güzel. Burada huzur buluyoruz. Her zaman gelemiyoruz ama sevildiğini bilmek, sevenleri tarafından yalnız bırakılmadığını bilmek bizi çok rahatlatıyor. Ailemizdeki tek Fenerbahçeli babamdı. En sevdiğimiz Fenerbahçeli" dedi.