Münir Özkul'un ölümünün üzerinden 3 yıl geçti, kızı sözleriyle duygulandırdı! Türk sinemasının "Mahmut Hocası" mezarı başında anıldı!
Münir Özkul'un ölümünün üzerinden 3 yıl geçti...Türk sinemasının "Mahmut Hocası" mezarı başında anıldı! Binbaşı İbrahim Özkul ile Hayriye Özkul çiftinin oğlu olan Münir Özkul, İstanbul'da 15 Ağustos 1925'te dünyaya geldi. İlk kez 1937'de Bakırköy Ortaokulu'nda ilk defa sahneye çıkan sanatçı, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde canlandırdığı Mahmut Hoca ve Yaşar Usta tiplemeleriyle izleyicilerin kalbini çalan Türk sinemasının "Mahmut Hocası" usta oyuncu Münir Özkul, mezarı başında anıldı. Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, "Babamı kaybedeli üç yıl oldu.Bizim için hala yaşıyor." dedi.
Münir Özkul'un ölümünün üzerinden 3 yıl geçti, kızı sözleriyle duygulandırdı! Türk sinemasının "Mahmut Hocası" mezarı başında anıldı! Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde canlandırdığı Mahmut Hoca ve Yaşar Usta tiplemeleriyle Türk izleyicisinin kalbini çalan Münir Özkul'un kabri başında duygusal anlar yaşandı.
Türk sinema ve tiyatro tarihinin usta oyuncularından Münir Özkul, ölümünün üçüncü yıldönümünde mezarının bulunduğu Bakırköy Mezarlığı'nda anıldı. Anma törenine Özkul'un kızları Hayriye Özkul Işık, Güner Özkul, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Sanatçılar Derneği Başkanı A.İlhan Gülek'in yanı sıra sevenleri katıldı. Anmaya katılanlar, Münir Özkul'un mezarlığına karanfil ve çiçekler bırakarak dualar etti.
"BİZİM İÇİN HALA YAŞIYOR"
Duygularını aktaran Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, "Babamı kaybedeli üç yıl oldu. Uzun süren hastalığı sürecinde beklediğimiz bir şeydi. Beklediğimiz ama hala alışamadığımız bir şey oldu. Bizim için hala yaşıyor. Onu burada anmak çok güzel. Burada huzur buluyoruz. Her zaman gelemiyoruz ama sevildiğini bilmek, sevenleri tarafından yalnız bırakılmadığını bilmek bizi çok rahatlatıyor. Ailemizdeki tek Fenerbahçeli babamdı. En sevdiğimiz Fenerbahçeli" dedi.
"BÖYLE SANATÇILARI UNUTMAMIZ LAZIM"
On beş günde bir Münir Özkul'un mezarına gelip temizlik yaptığını belirten usta sanatçını hayranı Vecdi Tekel, "İyi bir Fenerbahçeliydi. Beraber Fenerbahçe maçı da izledik. Buraya 15 günde bir geliyorum. Burada mıntıka temizliği yapıyorum. Yazılarımı koyuyorum. Duamı ediyorum. Mekanı cennet olsun. Böyle sanatçıları unutmamız lazım" şeklinde konuştu.
İLK DEFA 1937'DE SAHNEYE ÇIKTI
Binbaşı İbrahim Özkul ile Hayriye Özkul çiftinin oğlu olan sanatçı, İstanbul'da 15 Ağustos 1925'te dünyaya geldi. İlk kez 1937'de Bakırköy Ortaokulu'nda ilk defa sahneye çıkan sanatçı, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Usta sanatçı, 1940'ta kurulan Bakırköy Halkevi sahnesinde, 'Erkek Güzeli' adlı oyundaki başarısıyla adını duyurdu.