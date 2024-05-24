Kara Ağaç Destanı’nın Celal Ağa’sı Olgun Şimşek’in 4 yıllık eski eşi bakın kim çıktı! Meğer eski eşiyle aynı dizideymiş...

Emre Kıvılcım, Özlem Conker, Hakan Boyav gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği Kara Ağaç Destanı dizisinde Celal Ağa karakterini canlandıran Olgun Şimşek'in hayatı merak konusu oldu. 1971'de Bursa'da doğan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Olgun Şimşek'in bir dönem Elveda Rumeli'nin yıldızıyla evli olduğunu duyanlar ise şoke oldu. Eski eşlerin aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Olgun Şimşek'in kendisinden de ünlü eski eşi kimmiş...
Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Kara Ağaç Destanı'da Celal Ağa karakterini canlandıran Olgun Şimşek hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
İşte Olgun Şimşek'in hayatı hakkında detaylar...
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
1971'de Bursa'da doğan Olgun Şimşek, ilköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı.
Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü'nü bitirdi.