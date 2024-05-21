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Müjde Uzman yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı! “Kimse bana inanmıyor” Hayranlarını endişelendirdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Alev' karakterine hayat veren 39 yaşındaki Müjde Uzman, hastaneye kaldırıldı. Hastanede serum takviyesi alan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. "Kimse bana inanmıyor" diyen Müjde Uzman'ın paylaşımları sevenlerini endişelendirirken ünlü oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Müjde Uzman'ın o paylaşımları...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 16:29 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 16:56
Müjde Uzman yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı! “Kimse bana inanmıyor” Hayranlarını endişelendirdi 1

39 yaşındaki Müjde Uzman, hastaneye kaldırıldı. Hastanede serum takviyesi alan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

Müjde Uzman yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı! “Kimse bana inanmıyor” Hayranlarını endişelendirdi 2

"Kimse bana inanmıyor" diyen Müjde Uzman, yazılı açıklamasının ardından bir de video yayınladı.

Müjde Uzman yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı!

Müjde Uzman yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı! “Kimse bana inanmıyor” Hayranlarını endişelendirdi 3

Müjde Uzman'ın paylaşımları sevenlerini endişelendirirken ünlü oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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