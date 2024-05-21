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Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Duru Kınay ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle annesini solladı

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Halime Hatun karakterini canlandıran Emine Ün, kızı Duru Kınay ile gündeme geldi. Duru'nun son halini görenler hayran kalırken "Güzelliğiyle annesini solladı", "Boynuz kulağı geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı Duru...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 15:37 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 15:37
Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Duru Kınay ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle annesini solladı 1

Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir, Teoman Kumbaracıbaşı, Kenan Çoban gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran Emine Ün, kızı Duru ile gündeme geldi.

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Duru Kınay ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle annesini solladı 2

Ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızının son halini görenler hayran kalarak "Boynuz kulağı geçmiş" yorumunda bulundu.

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Duru Kınay ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle annesini solladı 3

Emine Ün'ün sosyal medyada yaptığı anne-kız paylaşımlarının binlerce beğeni aldığı görüldü.

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