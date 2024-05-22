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Öpüşme videoları ifşa olmuştu! "İlişkinin iki günlük gösterilmesine..." Yılmaz Erdoğan'ın eski aşkı Cansu Taşkın'dan olay cümleler!

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, uzun bir aradan sonra "İnci Taneleri" dizisi ile ekrana döndü. 56 yaşındaki ödüllü sanatçı, dizide hayat verdiği Azem Yücedağ karakteriyle beğeni toplarken, ifşa olan öpüşme videosu ile magazin gündemini sarsmıştı. Geçtiğimiz yıl Cansu Taşkın ile yaşadığı aşkı kabul eden ancak ilişkinin sona erdiğini belirten Yılmaz Erdoğan, bu konunun kapatılmasını istemişti. İkili arasında sular durulduğu sanılırken, bir süredir sessiz kalan Cansu Taşkın, olay yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Cansu Taşkın'ın o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 10:01 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 09:59
Öpüşme videoları ifşa olmuştu! İlişkinin iki günlük gösterilmesine... Yılmaz Erdoğan’ın eski aşkı Cansu Taşkın’dan olay cümleler! 1

Yılmaz Erdoğan, model Cansu Taşkın yaşadığı gizli aşk ile magazin gündemini derinden sarstı.

Öpüşme videoları ifşa olmuştu! İlişkinin iki günlük gösterilmesine... Yılmaz Erdoğan’ın eski aşkı Cansu Taşkın’dan olay cümleler! 2

Cansu Taşkın da söz konusu iddiaların ardından bir YouTube programına konuk olarak aşkı doğruladı.

Öpüşme videoları ifşa olmuştu! İlişkinin iki günlük gösterilmesine... Yılmaz Erdoğan’ın eski aşkı Cansu Taşkın’dan olay cümleler! 3

Ancak Taşkın'ın açıklamasının ardından yalan söylediği iddia edildi. Bunun üzerine Taşkın'ın kardeşi, sosyal medya hesabında ikilinin görüntülerini ifşa etti.

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