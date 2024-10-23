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Müjde Uzman yakışıklı oyuncuyla aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz aylarda "Tükendim" diyerek rol aldığı diziden ayrılan Müjde Uzman, kısa bir süre sonra yeni bir projeyle anlaştığı haberleriyle dikkat çekmişti. Şimdi ise özel hayatıyla gündemde. Ünlü isim, yakışıklı oyuncu Birand Tunca'yı etiketleyerek yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı. İşte detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:18 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:40
Müjde Uzman yakışıklı oyuncuyla aşk mı yaşıyor?

Yeni sezonda "Aşk, Evlilik, Boşanma" dizisi ile anlaşan Uzman bu proje ile ekranlara dönmeye hazırlanırken şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Müjde Uzman yakışıklı oyuncuyla aşk mı yaşıyor?

O PAYLAŞIM ŞAŞIRTTI

Birand Tunca, kısa süre önce Instagram hesabında evinde kedisiyle çekildiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Müjde Uzman yakışıklı oyuncuyla aşk mı yaşıyor?

AYNI KEDİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Aradan biraz zaman geçtikten sonra ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın da aynı kedinin fotoğrafını paylaşması ve Tunca'yı etiketlemesi aşk iddialarını beraberinde getirdi.

Müjde Uzman ile Birand Tunca'nın aşk yaşadığına dair iddialar sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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