Müjde Uzman yakışıklı oyuncuyla aşk mı yaşıyor?

Yeni sezonda "Aşk, Evlilik, Boşanma" dizisi ile anlaşan Uzman bu proje ile ekranlara dönmeye hazırlanırken şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.
O PAYLAŞIM ŞAŞIRTTI
Birand Tunca, kısa süre önce Instagram hesabında evinde kedisiyle çekildiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
AYNI KEDİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Aradan biraz zaman geçtikten sonra ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın da aynı kedinin fotoğrafını paylaşması ve Tunca'yı etiketlemesi aşk iddialarını beraberinde getirdi.
Müjde Uzman ile Birand Tunca'nın aşk yaşadığına dair iddialar sosyal medyaya bomba gibi düştü.