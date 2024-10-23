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Cenazesine kimseyi istemeyen Bülent Ersoy’dan ilginç çıkış: “Ben hayatımda bir kere döndüm daha dönmem”

Sesi ve yorumuyla dikkat çeken Bülent Ersoy, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Ersoy, cenazesiyle ilgili vasiyetinin sorulması üzerine verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi. İşte "Ben hayatımda bir kere döndüm daha dönmem" diyen Türk Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un o açıklaması...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:57 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:09
Cenazesine kimseyi istemeyen Bülent Ersoy’dan ilginç çıkış: Ben hayatımda bir kere döndüm daha dönmem

Türk Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ersoy, son dönemlerde ise açıklamalarıyla magazin manşetlerinde yer aldı.

Cenazesine kimseyi istemeyen Bülent Ersoy’dan ilginç çıkış: Ben hayatımda bir kere döndüm daha dönmem

Ersoy, geçen haftalarda ünlü sanatçıların cenazelerine katılımın az olmasıyla ilgili fikriyle gündeme gelmişti.

Bülent Ersoy: "Ben hayatımda bir kere döndüm daha dönmem"

Cenazesine kimseyi istemeyen Bülent Ersoy’dan ilginç çıkış: Ben hayatımda bir kere döndüm daha dönmem

Ünlü sanatçı, konuyla ilgili şunları söylemişti: "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek.

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