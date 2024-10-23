Cenazesine kimseyi istemeyen Bülent Ersoy’dan ilginç çıkış: “Ben hayatımda bir kere döndüm daha dönmem”

Sesi ve yorumuyla dikkat çeken Bülent Ersoy, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Ersoy, cenazesiyle ilgili vasiyetinin sorulması üzerine verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi. İşte "Ben hayatımda bir kere döndüm daha dönmem" diyen Türk Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un o açıklaması...