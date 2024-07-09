Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı! Son halini görenler gözlerine inanamadı! Ortalığı kasıp kavurdu

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Alev' karakteri le hafızalara kazınan 39 yaşındaki Müjde Uzman, geçtiğimiz aylarda tükenmişlik sendromuna yakalandığını duyurarak diziden ayrılmıştı. Şimdilerde Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncudan sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi. Ünlü oyuncunun bir Beach Club'ta Sıla'nın şarkısını söylediği anlar büyük beğeni topladı. O anları görenler Müjde, iyileşmiş 'hatta küllerinden yeniden doğmuş' dedirtti.