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Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı! Son halini görenler gözlerine inanamadı! Ortalığı kasıp kavurdu

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Alev' karakteri le hafızalara kazınan 39 yaşındaki Müjde Uzman, geçtiğimiz aylarda tükenmişlik sendromuna yakalandığını duyurarak diziden ayrılmıştı. Şimdilerde Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncudan sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi. Ünlü oyuncunun bir Beach Club'ta Sıla'nın şarkısını söylediği anlar büyük beğeni topladı. O anları görenler Müjde, iyileşmiş 'hatta küllerinden yeniden doğmuş' dedirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 11:06 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 12:25
Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı! Son halini görenler gözlerine inanamadı! Ortalığı kasıp kavurdu 1

39 yaşındaki Müjde Uzman, geçtiğiz aylarda hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede serum takviyesi alan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duygularını paylaşmıştı.

Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı! Son halini görenler gözlerine inanamadı! Ortalığı kasıp kavurdu 2

"Kimse bana inanmıyor" diyen Müjde Uzman, yazılı açıklamasının ardından bir de video yayınlamıştı.

Müjde Uzman'ın şarkı söylediği anlar ortalığı yıktı geçti

Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı! Son halini görenler gözlerine inanamadı! Ortalığı kasıp kavurdu 3

Müjde Uzman'ın paylaşımları sevenlerini endişelendirmişti.

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