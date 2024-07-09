Wanda Nara ile Icardi boşanıyor mu? Galatasaray yıldızına şok! Takipten çıktı boşanma davası açıyor!

Galatasaray'ın gol makinesi Mauro Icardi, sadece mükemmel futboluyla değil aynı zamanda eşi Wanda Nara ile pozlarıyla da gündeme geliyordu. Ancak gelen son haber şoke etkisi yarattı. Geçtiğimiz günlerde Icardi'yi banyoda çıplak paylaşan Wanda Nara, Galatasaray yıldızını takipten çıktı. Bomba gelişmeyi duyuran Arjantin basını Wanda Nara'nın boşanma davası açacağını açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta anahtar isimlerden olmuştu.
47 karşılaşmada forma giyen Icardi, 32 gol atıp 12 asist yapmıştı.
'Aşkın olayım' şarkısıyla bütünleşen Icardi, sadece futboluyla değil eşi Wanda Nara ile yaşadığı aşk ve paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyordu.