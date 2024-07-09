Sana ne oldu Yalçın abi! Sırra kadem basan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı görenler gözlerine inanamadı! 63 yaşında...

Uzun yıllar ekranlarda "Yalçın Abi" olarak bilinen ve milyonların sevgisini kazanan fenomen sunucu Yalçın Çakır, programın sona ermesinin ardından gözlerden uzak, sakin bir hayat seçti. Bir dönem televizyon ekranlarında sıklıkla yer alan Çakır, şimdi 63 yaşında, dingin ve sade bir yaşam sürüyor. Gözlerden uzak, sade bir yaşam tercih eden Çakır'ın bu yeni hali, onu tanıyanları şaşkına çeviriyor.