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Müjde Uzman siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Müjde Uzman siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Müjde Uzman, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, siyah bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun iddialı pozları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Uzman için "Daha iyisi yok", "Gözlerimi alamıyorum, bu nasıl güzellik" yorumları yapıldı. Düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Uzman, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Müjde Uzman'ın o paylaşımı…

13.06.2021 01:45 - Son Güncelleme: 13.06.2021 01:45
Müjde Uzman siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin yasak aşk yaşadığı Nazlı karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Müjde Uzman, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Müjde Uzman siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle denizde verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Müjde Uzman siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Uzman'ın iddialı pozları kısa süre içinde beğeni rekoru kırarken takipçileri ünlü oyuncuya "Daha iyisi yok", "Gözlerimi alamıyorum, bu nasıl güzellik" yorumlarını yaptı.

Müjde Uzman siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

İşte Müjde Uzman'ın sosyal medyaya damga vuran bikinili pozları…

Müjde Uzman siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Öte yandan düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Müjde Uzman'ın boyu ise merak edip araştırılmaya başlandı. İşte başta Müjde Uzman olmak üzere ünlü isimlerin boyları…