Müjde Uzman siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Müjde Uzman siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Müjde Uzman, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, siyah bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun iddialı pozları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Uzman için "Daha iyisi yok", "Gözlerimi alamıyorum, bu nasıl güzellik" yorumları yapıldı. Düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Uzman, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Müjde Uzman'ın o paylaşımı…

13.06.2021 01:45 - Son Güncelleme: 13.06.2021 01:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





