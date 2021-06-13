Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi güzelliğiyle baş döndürdü! En doğal haliyle ayna karşısında poz verdi makyajsız hali olay oldu
Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi güzelliğiyle baş döndürdü! Başrollerini Şükrü Özyıldız ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da Nergis karakterine can veren ünlü oyuncu Büşra Develi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Develi için "Şu güzelliğe bakın, eriyorum", "Dünyanın en güzel kadını" yorumları yapıldı. İşte Büşra Develi'nin o paylaşımı…
13.06.2021 02:26
- Son Güncelleme: 13.06.2021 02:26
Atv'nin silgiyle takip edilen dizisi Akıncı'da sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Büşra Develi, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.
Develi için "Şu güzelliğe bakın, eriyorum", "Dünyanın en güzel kadını", "Alev aldı buralar", "Kusursuz güzel" yorumları yapıldı.
Göbek açık tarzıyla dikkat çeken Büşra Develi'nin paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu.
Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, en doğal haliyle objektif karşısına geçen Büşra Develi'nin makyajsız haline övgü yağdırdı. İşte başta Büşra Develi olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…