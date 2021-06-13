Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi güzelliğiyle baş döndürdü! En doğal haliyle ayna karşısında poz verdi makyajsız hali olay oldu

Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi güzelliğiyle baş döndürdü! Başrollerini Şükrü Özyıldız ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da Nergis karakterine can veren ünlü oyuncu Büşra Develi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Develi için "Şu güzelliğe bakın, eriyorum", "Dünyanın en güzel kadını" yorumları yapıldı. İşte Büşra Develi'nin o paylaşımı…

13.06.2021 02:26 - Son Güncelleme: 13.06.2021 02:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





