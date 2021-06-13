Bergüzar Korel’den karnı burnunda poz! Üçüncü çocuğuna hamile olan oyuncu ayna karşısına geçti o kare sosyal medyaya damga vurdu

Bergüzar Korel'den karnı burnunda poz! Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han'ı kucağına almıştı. Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu, ayna karşısında karnı burnunda verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Büyüyen karnı ile dikkat çeken Korel'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Bergüzar Korel'in o pozu…

13.06.2021 01:14 - Son Güncelleme: 13.06.2021 01:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





