Bergüzar Korel’den karnı burnunda poz! Üçüncü çocuğuna hamile olan oyuncu ayna karşısına geçti o kare sosyal medyaya damga vurdu
Bergüzar Korel'den karnı burnunda poz! Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han'ı kucağına almıştı. Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu, ayna karşısında karnı burnunda verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Büyüyen karnı ile dikkat çeken Korel'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Bergüzar Korel'in o pozu…
13.06.2021 01:14
- Son Güncelleme: 13.06.2021 01:14
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına alan ünlü çift, Han adını verdikleri ikinci oğullarına ise geçtiğimiz yıl mart ayında kavuşmuştu.
Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Korel, ayna karşısında karnı burnunda verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekerken paylaşım kısa süre içinde gündem oldu.
İşte üçüncü çocuğuna hamile olan oyuncu Bergüzar Korel'in o pozu…
"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"
38 yaşındaki Korel, sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda ettiğini şu sözlerle ifade etmişti: "Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim.