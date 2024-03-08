Can Tunaboylu’dan şiddet gören Aybike Çelik dehşet gecesini tüm detaylarıyla anlattı! “Kolumu kırdı, yumrukladı, tükürdü...”

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı grubun gitaristi Can Tunaboylu'nun darp ettiği eski sevgilisi Aybike Çelik'in korkunç olaya dair verdiği ifade ortaya çıktı. Çelik, yaşadığı korku dolu geceyi dakika dakika anlattı. "Tırnaklarımı göğsüme bastırıp kırdı. Beni bir yerden alıp diğer yere fırlattı. Gözüme yumruk attı. Kolumu kırdı. Küfredip suratıma tükürdü" diyen Çelik'in anlattıkları kan dondurdu. İşte detaylar...
Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı grubun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini belirterek sosyal medyada bir paylaşım yapmıştı.
Maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini paylaşan Çelik, karakola da şikayette bulunmuştu. Genç kadının yaşadıklarının ardından savcılık soruşturmasını tamamladı. Tunaboylu'nun "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
Gözaltında morarma, göz içinde kanama ve bileğinde kırık tespit edilen Aybike Çelik, verdiği bir röportajda dehşet gecesini dakika dakika anlattı.