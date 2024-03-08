Can Tunaboylu’dan şiddet gören Aybike Çelik dehşet gecesini tüm detaylarıyla anlattı! “Kolumu kırdı, yumrukladı, tükürdü...”

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı grubun gitaristi Can Tunaboylu'nun darp ettiği eski sevgilisi Aybike Çelik'in korkunç olaya dair verdiği ifade ortaya çıktı. Çelik, yaşadığı korku dolu geceyi dakika dakika anlattı. "Tırnaklarımı göğsüme bastırıp kırdı. Beni bir yerden alıp diğer yere fırlattı. Gözüme yumruk attı. Kolumu kırdı. Küfredip suratıma tükürdü" diyen Çelik'in anlattıkları kan dondurdu. İşte detaylar...