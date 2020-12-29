Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı doğuma gitmeden objektif karşısına geçti: Meryem Uzerli'den karnı burnunda pozlar
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor... Ünlü oyuncu hamilelik karelerini sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Meryem Uzerli'nin karnı burnunda pozları, dakikalar içinde on binlerce kez beğenildi. İşte Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli'nin Instagram'dan paylaştığı karnı burnunda pozlar...
29.12.2020 23:18
- Son Güncelleme: 29.12.2020 23:29
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