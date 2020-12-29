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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı doğuma gitmeden objektif karşısına geçti: Meryem Uzerli'den karnı burnunda pozlar

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor... Ünlü oyuncu hamilelik karelerini sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Meryem Uzerli'nin karnı burnunda pozları, dakikalar içinde on binlerce kez beğenildi. İşte Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli'nin Instagram'dan paylaştığı karnı burnunda pozlar...

29.12.2020 23:18 - Son Güncelleme: 29.12.2020 23:29
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı doğuma gitmeden objektif karşısına geçti: Meryem Uzerli'den karnı burnunda pozlar

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem Sultan' rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'nin ikinci çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kaldı.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı doğuma gitmeden objektif karşısına geçti: Meryem Uzerli'den karnı burnunda pozlar

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı doğuma gitmeden objektif karşısına geçti: Meryem Uzerli'den karnı burnunda pozlar

BİNLERCE KİŞİ BEĞENDİ
Meryem Uzerli, fotoğraf sanatçısı Urban Ruths'un objektifine poz verdi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı doğuma gitmeden objektif karşısına geçti: Meryem Uzerli'den karnı burnunda pozlar

Ünlü oyuncunun karnı burnunda pozları sosyal medya hesabında dakikalar içinde on binlerce beğeni aldı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı doğuma gitmeden objektif karşısına geçti: Meryem Uzerli'den karnı burnunda pozlar

BU KEZ ERKEK
Eski sevgilisi Can Ateş'ten 6 yaşında Lara adlı bir kızı olan Uzerli, bu kez erkek bebek bekliyor.

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