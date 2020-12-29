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Müge Anlı ile ilgili detay Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti: İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki o anlar

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve Kim Milyoner Olmak İster yarışması 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan bir soruda yer alan Müge Anlı detayı birçok kişinin dikkatinden kaçmadı. "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusunda şıklarda yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" cevabı herkesi gülümsetti... İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'deki gülümseten Müge Anlı detayı...

29.12.2020 22:40 - Son Güncelleme: 29.12.2020 23:04
Müge Anlı ile ilgili detay Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti: İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki o anlar

Müge Anlı'nın başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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Müge Anlı ile ilgili detay Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti: İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki o anlar

Milyoner'de sorulan bir soruda yer alan Müge Anlı detayı birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.

Müge Anlı ile ilgili detay Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti: İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki o anlar

"Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusunda şıklarda yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" cevabı herkesi gülümsetti...

Müge Anlı ile ilgili detay Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti: İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki o anlar

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'deki gülümseten Müge Anlı detayı...

Müge Anlı ile ilgili detay Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti: İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki o anlar
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