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Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ı hiç böyle görmediniz! 'Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz'
Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ı hiç böyle görmediniz! 'Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz'
Birce Akalay Instagram'dan çocukluk halini paylaştı. Oynadığı dizilerde canlandırdığı karakterler ile dikkat çeken Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Yeniköy sahilde sevgilisi ile el ele yürüyen 35 yaşındaki Birce Akalay'ın 'Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz' notuyla paylaştığı çocukluk halini görenler şaşırdı. Birce Akalay, Babil dizisinde belalı ve mafya babası Süleyman'ın sevgilisini canlandırıyor. Oyuncu Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünden mezun olan Birce Akalay, ailesinin tek çocuğudur. Akalay'ın giyimini beğenen takipçileri, 'O zamandan belliymiş tarz olacağın' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın çocukluk hali...
20.03.2020 09:24
- Son Güncelleme: 20.03.2020 09:28
Birce Akalay, yeni sevgilisi ile Yeniköy sahilde el ele yakalandı. Balet Can Tunalı ile bir küs bir barışık ilişkisine son verdikten sonra hayatına kimseyi almayan 35 yaşındaki oyuncu, yeni sevgilisinin adını sakladı.
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Birce Akalay, tanınmamak için kendini kamufle etti. Şapkasıyla yüzünü gizleyen Akalay, görüntülenmek kurtulamadı.
Gazetecileri bir anda karşısında gören Akalay, soruları yanıtlamadı. Muhabirlerin, "Birce Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum" diyerek yoluna devam etti.
Gazetecilerin, "Beyefendinin adını söyler misiniz?" sorusuna ise güzel oyuncu, "Hayır arkadaşlar, söylemeyeceğim" karşılığını verdi.
Yeni aşkıyla 200 metre ileride rutin trafik kontrolüne takılan oyuncu, alkol muayenesinde sıfır promil çıktı.