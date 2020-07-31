Haberler Galeri Magazin Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım aşkına sahip çıktı! İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk kareleri...

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım aşkına sahip çıktı! İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk kareleri...

Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde beklenen gelişme! 34 yaşındaki Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile çıktığı tatilden yalnız fotoğraflar paylaşırken, Kaan'dan beklenen hamle geldi. Yaklaşık 6 aydır ilişkileri devam eden çift, sonunda birlikte fotoğraf paylaştı. Kaan Yıldırım, hayranlarının büyük bir merakla beklediği aşk karesini Instagram hesabından paylaştı. Söğüt ağacının altında el ele ve teknede sarılırken poz veren çift, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşinin, Hadise'nin yakın arkadaşı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olması ise sosyal medyanın en çok konuştuğu konu oldu. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yaz tatili paylaşımları...

31.07.2020 09:37 - Son Güncelleme: 31.07.2020 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





