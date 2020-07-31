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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım aşkına sahip çıktı! İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk kareleri...

Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde beklenen gelişme! 34 yaşındaki Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile çıktığı tatilden yalnız fotoğraflar paylaşırken, Kaan'dan beklenen hamle geldi. Yaklaşık 6 aydır ilişkileri devam eden çift, sonunda birlikte fotoğraf paylaştı. Kaan Yıldırım, hayranlarının büyük bir merakla beklediği aşk karesini Instagram hesabından paylaştı. Söğüt ağacının altında el ele ve teknede sarılırken poz veren çift, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşinin, Hadise'nin yakın arkadaşı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olması ise sosyal medyanın en çok konuştuğu konu oldu. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yaz tatili paylaşımları...

31.07.2020 09:37 - Son Güncelleme: 31.07.2020 09:37
Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım aşkına sahip çıktı! İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk kareleri...

Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, bikinili pozları ile geçtiğimiz günlerde dikkat çekti. 34 yaşındaki şarkıcının siyah beyaz fotoğrafına beğeni yağdı. Herkes gözlük camında sevgilisini ararken, Kaan Yıldırım'danb eklenen hamle geldi. 33 yaşındaki Yıldırım, aşkına sahip çıktı ve yaklaşık 6 ay sonra Hadise ile ilk fotoğrafını payaştı.

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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım aşkına sahip çıktı! İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk kareleri...

Kaan Yıldırım'ın Instagram'dan Hadise ile fotoğraf paylaşması, ikilinin hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, akıllarda çoktan ünlü çiftin düğününde Seda Sayan'ın bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım aşkına sahip çıktı! İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk kareleri...

nedeni ise Kaan Yıldırımîn eski eşi Ezgi Eyüboğlu'nun şu an Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte oması... İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk kareleri ve ünlülerin tatilinden renkli fotoğraflar...

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım aşkına sahip çıktı! İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk kareleri...

EZGİ EYÜBOĞLU

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım aşkına sahip çıktı! İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk kareleri...
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