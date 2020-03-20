Muhterem Nur Müslüm Gürses'e kavuştu! Muhterem Nur'a veda...

MUAZZEZ ERSOY

"Mezarı çift kişilik aldım. Ölür ölmez beni onun yanına götürsünler diye. Ne güzel bir şey kemiklerimiz birlikte çürüyecek. Benim için 'Sevdiğine gitti' diyecekler" demiş Muhterem Nur bir röportajında... Mekanı, mekanları cennet olsun... Rabbim kavuşmalarını nasip etsin... Müslüm Baba'ya ve Muhterem Abla'ya bir Fatiha rica ediyorum; cümlelerimi okuyan siz gönül dostlarımdan..."