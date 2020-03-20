Muhterem Nur Müslüm Gürses'e kavuştu! Muhterem Nur'a veda...
Ünlü arabeskçi Müslüm Gürses'in sinema sanatçısı eşi Muhterem Nur, tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Bu sabah hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı. Nur'un cenaze namazında 'yakın mesafede durmayın' uyarısı yapıldı.
20.03.2020 16:32
- Son Güncelleme: 20.03.2020 16:54
MUAZZEZ ERSOY
"Mezarı çift kişilik aldım. Ölür ölmez beni onun yanına götürsünler diye. Ne güzel bir şey kemiklerimiz birlikte çürüyecek. Benim için 'Sevdiğine gitti' diyecekler" demiş Muhterem Nur bir röportajında... Mekanı, mekanları cennet olsun... Rabbim kavuşmalarını nasip etsin... Müslüm Baba'ya ve Muhterem Abla'ya bir Fatiha rica ediyorum; cümlelerimi okuyan siz gönül dostlarımdan..."
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