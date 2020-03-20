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Muhterem Nur Müslüm Gürses'e kavuştu! Muhterem Nur'a veda...

Ünlü arabeskçi Müslüm Gürses'in sinema sanatçısı eşi Muhterem Nur, tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Bu sabah hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı. Nur'un cenaze namazında 'yakın mesafede durmayın' uyarısı yapıldı.

20.03.2020 16:32 - Son Güncelleme: 20.03.2020 16:54
Muhterem Nur Müslüm Gürses'e kavuştu! Muhterem Nur'a veda...

Muhterem Nur'dan üzücü haber geldi... Uzun süredir tedavi altında bulunan sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Muhterem Nur Müslüm Gürses'e kavuştu! Muhterem Nur'a veda...

BÜYÜK AŞKI MÜSLÜM GÜRSES'E KAVUŞTU

Yedi yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses'e kavuşan Muhterem Nur'un cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı.

Muhterem Nur Müslüm Gürses'e kavuştu! Muhterem Nur'a veda...

Cenaze töreninde "Yakın mesafe durmayın" uyarısı yapıldı.

Muhterem Nur Müslüm Gürses'e kavuştu! Muhterem Nur'a veda...

Muhterem Nur'un naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda bulunan eşi Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi. Muhterem Nur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberi duyan ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştılar. İşte o paylaşımlar...

Muhterem Nur Müslüm Gürses'e kavuştu! Muhterem Nur'a veda...

MUAZZEZ ERSOY
"Mezarı çift kişilik aldım. Ölür ölmez beni onun yanına götürsünler diye. Ne güzel bir şey kemiklerimiz birlikte çürüyecek. Benim için 'Sevdiğine gitti' diyecekler" demiş Muhterem Nur bir röportajında... Mekanı, mekanları cennet olsun... Rabbim kavuşmalarını nasip etsin... Müslüm Baba'ya ve Muhterem Abla'ya bir Fatiha rica ediyorum; cümlelerimi okuyan siz gönül dostlarımdan..."

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