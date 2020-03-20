Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmi Salako'nun Emine'si ortaya çıktı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren...
Yeşilçam tarihinin unutulmaz filmi Salako'da Kemal Sunal ile birlikte rol alan Meral Zeren, Emine karakteriyle hafızalara kazındı. 1974 yapımı Yeşilçam filmindeki sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Meral Zeren, Kemal Sunal ile oynadığı Salako filminin ardından birçok filmde daha rol aldı. Yeşilçam efsanesi Salako'nun Eminesi Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..
20.03.2020 17:13
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