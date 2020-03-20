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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmi Salako'nun Emine'si ortaya çıktı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren...

Yeşilçam tarihinin unutulmaz filmi Salako'da Kemal Sunal ile birlikte rol alan Meral Zeren, Emine karakteriyle hafızalara kazındı. 1974 yapımı Yeşilçam filmindeki sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Meral Zeren, Kemal Sunal ile oynadığı Salako filminin ardından birçok filmde daha rol aldı. Yeşilçam efsanesi Salako'nun Eminesi Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..

20.03.2020 17:13 - Son Güncelleme:
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmi Salako'nun Emine'si ortaya çıktı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren...

Yeşilçam sinemasının yıldızlarından Meral Zeren'in son halini görenler inanamıyor. Birçok filmde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Meral Zeren, Salako filmindeki 'Ağa kızı Emine' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmi Salako'nun Emine'si ortaya çıktı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren...

Meray Zeren Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi. Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini sonlandırıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti.

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmi Salako'nun Emine'si ortaya çıktı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren...

Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti.

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmi Salako'nun Emine'si ortaya çıktı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren...

Türk Sinemasın'da oynadığı 'Salako', 'Hanzo', 'Salak Milyoner', 'Şaşkın Damat' ve 'Banker Bilo' filmleriyle akıllara kazınan Meral Zeren, sinema hayatında çok sayıda ödülün sahibi olmuştu.

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmi Salako'nun Emine'si ortaya çıktı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren...

İşte Meral Zeren'in son hali...

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