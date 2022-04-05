Müge Anlı'yı Sultanahmet'te görenler tanıyamadı! Kamufle oldu sosyal medya onu konuştu: "Fotoğraf çektirmek istemeyince görünmez olan arkadaşınız..."
Müge Anlı'yı Sultanahmet'te görenler tanıyamadı! Kamufle oldu sosyal medya onu konuştu... Hafta içi her gün Atv ekranlarında gündemi belirleyen ve ele aldığı konularla milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı Instagram'da da oldukça aktif. Arkadaşları ile birlikte Sultanahmet'e giden Müge'yi; eşarp, gözlük ve maske ile kimse tanıyamadı. Arkadaşının çektiği ve "Fotoğraf çektirmek istemeyince görünmez olan arkadaşınız var mı?" notuyla paylaştığı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından takipçilerine sunan 48 yaşındaki Müge Anlı'nın kamufle olduğu hali kısa sürede gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Müge Anlı nerede?" şeklinde yorumlarda bulundu.
05.04.2022 09:00 - Son Güncelleme: 05.04.2022 09:10
"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMEYİNCE GÖRÜNMEZ OLAN ARKADAŞINIZ..."
Müge Anlı'yı Sultanahmet'te görenler tanıyamadı! Kamufle oldu sosyal medya onu konuştu...
Instagram'a kısa süre önce katılan ve zaman zaman günlük hayatından anları paylaşan Müge Anlı, Ramazan paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Müge Anlı'nın arkadaşı ünlü isminin başörtüsü ve gözlükle tanınmaz hale geldiği görüntüsünü paylaşarak "Fotoğraf çektirmek istemeyince görünmez olan bir arkadaşınız var mı?" dedi.