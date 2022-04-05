'Emrah koş...' repliğinin montajlarından usanan şarkıcı Emrah soluğu mahkemede aldı! 'Annemi hedef alıyorlar engelleyin'
'Emrah koş...' repliğinin montajlarından usanan şarkıcı Emrah soluğu mahkemede aldı! 'Küçük Emrah' olarak hafızalara kazınan ve asıl adı Emrah Erdoğan İpek olan şarkıcı, rol aldığı reklamda 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' repliğine yapılan küfürlü montaj videolarının kaldırılması için harekete geçti. Hakimlik, ağır hakaret unsuru bulunan videolara erişim engeli getirdi.
'ANNEMİ HEDEF ALIYORLAR ENGELLEYİN'
'Emrah koş...' repliğinin montajlarından usanan şarkıcı Emrah soluğu mahkemede aldı!
'Küçük Emrah' olarak bilinen şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan İpek'in videosuna erişim engeli getirildi. Yıllar önce rol aldığı reklam filminde geçen 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' sözlerinin montajla küfre çevrildiğini belirten sanatçı, bu videoların kaldırılmasını talep etti.
Sabah'ın haberine göre; Emrah Erdoğan İpek'in avukatı tarafından hakimliğe sunulan dilekçede 2014 yılında oynamış olduğu bir hamburger firmasının reklamındaki sözlerinin montajlanarak hakaret içeren cümlelerle değiştirildiği anlatıldı.
EMRAH KOŞ ARABANI ÇİZİYORLAR
Dilekçenin devamında söz konusu video içeriğinde 23 saniyelik reklamda bir kişinin hamburger yiyen Emrah'a seslenerek, 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' denildiğini ancak art niyetli kişilerin videoyu montajlayarak, yayınlamaya başladıkları ifade edildi.
ANNESİNE ÖZEL ŞARKI SÖYLEDİ
Şarkıcı Emrah'ın annesine karşı çok düşkün olduğu hatta 'Aç Kapıyı Ben Geldim' şarkısını dahi annesine bestelediği belirtilirken ağır hakaret içeren video ile bu hassasiyetin kırılmaya çalışıldığı, toplumda anneye olan düşkünlüğün yer altına alınmaya çalışıldığından bahsedildi.
HAKİMLİK TALEBİ KABUL ETTİ
Söz konusu içeriklerin kişilik haklarına ağır saldırı olduğunu bu nedenle 12 adet video bağlantısının erişime engellenmesi talep edildi. Talebi inceleyen hakimlik söz konusu içeriklerde ağır hakaret içeren sözler bulunduğunu belirleyerek şarkıcı Emrah'ın talebini kabul ederek montaj edilen videoların erişime engellenmesine karar verdi.