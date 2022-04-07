RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı şimdi bir değişti pir değişti artık 40 yaşında! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu Paşhan Yılmazel...

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı şimdi bir değişti pir değişti artık 40 yaşında! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu Paşhan Yılmazel...

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı sosyal medyayı ikiye böldü! Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Papuççuoğlı, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Ortega lakaplı Sedat karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Paşhan Yılmazel'in çok değiştiğini belirtirken bazıları ünlü oyuncunun hiç değişmediğini savundu. İşte bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde Ortega karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel'in son hali...

07.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 07.04.2022 09:11
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı şimdi bir değişti pir değişti artık 40 yaşında! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu Paşhan Yılmazel...

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Papuççuoğlı, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Hayat Bilgisi'de canlandırdığı Ortega karakteriyle hafızalara kazınan Paşhan Yılmazel, yıllar sonra gündem oldu.

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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı şimdi bir değişti pir değişti artık 40 yaşında! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu Paşhan Yılmazel...

Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Yılmazel'in hiç değişmediğini belirterek "Yıllara meydan okuyor", "Bir insan hiç mi değişmez?" yorumlarında bulundu.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı şimdi bir değişti pir değişti artık 40 yaşında! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu Paşhan Yılmazel...

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise Paşhan Yılmazel'in çok değiştiğini savundu. 39 yaşındaki oyuncu için "Eski halinden eser kalmamış" yorumunda bulundu.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı şimdi bir değişti pir değişti artık 40 yaşında! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu Paşhan Yılmazel...

İşte Paşhan Yılmazel başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimler...

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı şimdi bir değişti pir değişti artık 40 yaşında! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu Paşhan Yılmazel...

OĞUZHAN KOÇ

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