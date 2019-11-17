Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı şimdiki hali ve mesleğiyle hayranlarını şoke etti! İşte Pınar Aydın'ın son hali...
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Pınar Aydın, yeni mesleğiyle şoke etti. 2004 yılında Akademi Türkiye ile ekranlarda görünmeye başlayan güzel yıldız, daha sonra Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı rolüyle oyunculuğuyla da adından sıkça söz ettirdi. Daha sonra ekranlardan uzaklaşan Pınar Aydın yıllar sonra tekrar ortaya çıktı. Peki evlenen ve çocuk sahibi olan Pınar Aydın şimdi ne yapıyor? İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu Pınar Aydın'ın ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...
Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Pınarı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı... İşte Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın hakkında bilimeyenler ve yıllar içindeki değişimi...
2004 yılında ekranlarda ilgiyle izlenen Akademi Türkiye yarışması, saklı kalan genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlıyordu. Pınar Aydın'a şöhret yolu, o yarışma sayesinde açıldı. Üstelik Pınar Aydın, rakiplerinden Özgür Çevik'le aşk yaşamaya başlayınca, program daha çok izleyici kazandı. Yarışmayı üçüncülükle tamamlayan Pınar Aydın, ilerleyen zamanlarda Özgür Çevik'le olan ilişkisini sonlandırdı.