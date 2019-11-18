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Ezel'in Ömer'i son hali ile hayranlarını şaşırttı! Ezel'de Ömer'i oynamıştı!

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasında Ezel yer alıyordu. Bu bağlamda Ezel ile ilgili araştırmalar oldukça fazla yapılıyor. Dizisinin unutulmaz oyuncuları ise hayranlarının hala gündeminde. Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Ezel, hala adından söz ettirmeye devam ediyor. Ezel'de en çok dikkat çeken isimlerden biri Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz'di. Gösterdiği performans ile adından söz ettiren İsmail Filiz sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmail Filiz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor.

18.11.2019 10:33 - Son Güncelleme: 18.11.2019 10:33
Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! Ezel'in Ömer'i son haliyle hayranlarını şaşırttı!

Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel'de Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz sosyal medyaya damga vurdu.

Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! Ezel'in Ömer'i son haliyle hayranlarını şaşırttı!

Dizide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Filiz'in son hali herkesi şaşırttı.İşte başta İsmail Filiz olmak üzere birçok ünlü ismin değişimini sizler için derledik.

Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! Ezel'in Ömer'i son haliyle hayranlarını şaşırttı!


İSMAİL FİLİZ KİMDİR?

İsmail Filiz (d. 23 Mayıs 1980, Çankırı), Türk, dizi ve sinema oyuncusudur 1980 yılında Çankırı'da doğdu. Babası Ak Parti 24. Dönem Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'dir. İlköğretimi Çankırı'da tamamladı. Liseyi Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Ankara Başkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! Ezel'in Ömer'i son haliyle hayranlarını şaşırttı!
Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! Ezel'in Ömer'i son haliyle hayranlarını şaşırttı!
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