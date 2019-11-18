Ezel'in Ömer'i son hali ile hayranlarını şaşırttı! Ezel'de Ömer'i oynamıştı!

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasında Ezel yer alıyordu. Bu bağlamda Ezel ile ilgili araştırmalar oldukça fazla yapılıyor. Dizisinin unutulmaz oyuncuları ise hayranlarının hala gündeminde. Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Ezel, hala adından söz ettirmeye devam ediyor. Ezel'de en çok dikkat çeken isimlerden biri Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz'di. Gösterdiği performans ile adından söz ettiren İsmail Filiz sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmail Filiz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor.

18.11.2019 10:33 - Son Güncelleme: 18.11.2019 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





