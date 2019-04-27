Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle göremediniz! Şaşırmamak imkansız

Faili meçhul cinayetler, kayıplar, sosyal yardımlar... Haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan Müge Anlı herkesi erkan başına kilitliyor. 2008 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yayın hayatına devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile birlikte Müge Anlı, tüm Türkiye'nin çok sevdiği ve takdir ettiği bir figür haline geldi. Hal böyle olunca Müge Anlı'nın kızından, annesine, eşinden, memleketine kadar özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor ama o gizli kalmasını tercih ediyor. Şimdi sıra geldi Müge Anlı'nın daha önce hiç görmediğiniz hallerine. Müge Anlı'nın mezuniyet fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız. İşte geçmişten günümüze Müge Anlı...

27.04.2019 09:52 - Son Güncelleme: 27.04.2019 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





