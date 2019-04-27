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Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle göremediniz! Şaşırmamak imkansız

Faili meçhul cinayetler, kayıplar, sosyal yardımlar... Haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan Müge Anlı herkesi erkan başına kilitliyor. 2008 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yayın hayatına devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile birlikte Müge Anlı, tüm Türkiye'nin çok sevdiği ve takdir ettiği bir figür haline geldi. Hal böyle olunca Müge Anlı'nın kızından, annesine, eşinden, memleketine kadar özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor ama o gizli kalmasını tercih ediyor. Şimdi sıra geldi Müge Anlı'nın daha önce hiç görmediğiniz hallerine. Müge Anlı'nın mezuniyet fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız. İşte geçmişten günümüze Müge Anlı...

27.04.2019 09:52 - Son Güncelleme: 27.04.2019 10:02
Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle göremediniz! Şaşırmamak imkansız

Müge Anlı, hafta içi Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri gün yüzüne çıkartırken, Müge Anlı hayranları başarılı sunucunun hayat hikayesini merak ediyor. Müge Anlı başarı basamaklarını tırmanırken bakın nasılmış...

Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle göremediniz! Şaşırmamak imkansız

Mehmet Ali Erbil

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğrenciydi.

Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle göremediniz! Şaşırmamak imkansız
Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle göremediniz! Şaşırmamak imkansız

Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu.

Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle göremediniz! Şaşırmamak imkansız

Gözde Kansu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Yıl 1998 aynı geminin tayfaları' notuyla paylaştı.

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