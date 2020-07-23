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Gökçe Bahadır'ın estetiksiz halini görenler adeta yıkıldı! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak ünlenen Gökçe...

2001 yılında yayınlanan Tatlı Hayat dizisinde canlandırdığı Fulden karakteriyle hayatlarımız giren Gökçe Bahadır yıldızını Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Törpü Yeliz karakteriyle parlattı. En büyük patlamasını ise 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'yle yaptı. Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak hala hafızalarda Gökçe Bahadır. Şimdilerde ekranlarda görünmeyen ancak 1 milyonu aşkın Instagram takipçisiyle sosyal medyada adından söz ettiren 38 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk dönemindeki hallerini görenler şaştı kaldı. Gökçe Bahadır'a estetikle gelen güzellik ağızları açık bıraktı. İşte başta Gökçe Bahadır olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri...

23.07.2020 14:30 - Son Güncelleme: 23.07.2020 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





