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Gökçe Bahadır'ın estetiksiz halini görenler adeta yıkıldı! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak ünlenen Gökçe...

2001 yılında yayınlanan Tatlı Hayat dizisinde canlandırdığı Fulden karakteriyle hayatlarımız giren Gökçe Bahadır yıldızını Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Törpü Yeliz karakteriyle parlattı. En büyük patlamasını ise 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'yle yaptı. Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak hala hafızalarda Gökçe Bahadır. Şimdilerde ekranlarda görünmeyen ancak 1 milyonu aşkın Instagram takipçisiyle sosyal medyada adından söz ettiren 38 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk dönemindeki hallerini görenler şaştı kaldı. Gökçe Bahadır'a estetikle gelen güzellik ağızları açık bıraktı. İşte başta Gökçe Bahadır olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri...

23.07.2020 14:30 - Son Güncelleme: 23.07.2020 14:31
Gökçe Bahadır'ın estetiksiz halini görenler adeta yıkıldı! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak ünlenen Gökçe...

Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvurabiliyor. Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz.

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Gökçe Bahadır'ın estetiksiz halini görenler adeta yıkıldı! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak ünlenen Gökçe...

Onlardan biri de Gökçe Bahadır. Gökçe Bahadır'ın yıllar içerisindeki değişimi inanılır gibi değil. İşte başta Gökçe Bahadır olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Gökçe Bahadır'ın estetiksiz halini görenler adeta yıkıldı! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak ünlenen Gökçe...

Şeyma Subaşı

Gökçe Bahadır'ın estetiksiz halini görenler adeta yıkıldı! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak ünlenen Gökçe...

Hande Erçel

Gökçe Bahadır'ın estetiksiz halini görenler adeta yıkıldı! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak ünlenen Gökçe...

Serenay Sarıkaya

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