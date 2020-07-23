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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikini pozlarıyla 'pes' dedirtmeye devam ediyor! Bu kez de kumsalda...

Mehmet Ali Erbil son hali ile sevenlerinin içini sızlatırken, kızı Yasmin Erbil bikinili paylaşımlarına devam ediyor. Tatile çıkan Yasmin Erbil, Instagram'dan ardı ardına bikinili fotoğraflar paylaşırken, babası Erbil ise kök hücre tedavisi görüyor. Instagram'dan son halini paylaşan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e sosyal medyada tepki yağıyor. Bu kez kumsalda pozlar veren Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumsabar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin, babası hakkında geçtiğimiz yıl, "Bazen anneme 'Git kendine koca bul, başka uğraş bul, bırak artık beni' diyorum. Babamın, ilişkilerini bu kadar göz önünde yaşaması bana çok ters. Bu duruma alışamıyorum. Sağlık durumundan dolayı bir şey demiyorum, sadece mutlu olsun istiyorum. Ama hâlâ içimin acıdığı, çok sinir olduğum şeyler oluyor. Babamın, zaaflarını kontrol edebilmesini çok isterdim ama edemiyor..." demişti.

23.07.2020 12:19 - Son Güncelleme: 23.07.2020 12:33
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikini pozlarıyla 'pes' dedirtmeye devam ediyor! Bu kez de kumsalda...

Instagram'dan "İyiyim çok şükür, dualarınız için sonsuz teşekkürler" notuyla son halini paylaşan Mehmet Ali Erbil, hayranlarını üzdü. Kök hücre tedavisi için hastaneye yatan Mehmet Ali Erbil'in son halini gören hayranlarının içi sızlarken, kızı Yasmin Erbil, tatil fotoğrafları ile dikkat çekti.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikini pozlarıyla 'pes' dedirtmeye devam ediyor! Bu kez de kumsalda...

Tatil paylaşımlarının ardı arkası kesilmeyince, sosyal medyadan Erbil'in kızı Yasmin'e tepki yağdı. Babası hasta yatağındayken bikinili pozlar veren Yasmin Erbil'e, 'Baban hasta yatağındayken sen keyiftesin. Bu nasıl bir vicdan?' şeklinde tepki geldi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikini pozlarıyla 'pes' dedirtmeye devam ediyor! Bu kez de kumsalda...

Yasmin Erbil'in bikinili fotoğraflarının ardından, 'Babasına dargın olabilir' şeklinde de yorumlar yapıldı ancak bazı sosyal medya kullanıcıları bu yorumlara, 'Ne olursa olsun! İnsanın biraz saygısı olur' şeklinde karşılık verildi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikini pozlarıyla 'pes' dedirtmeye devam ediyor! Bu kez de kumsalda...

Ancak görünen o ki Yasmin Erbil, kendisine gelen tepkilere pek kulak asmıyor. Nedeni ise yeni yaptığı paylaşımlar...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikini pozlarıyla 'pes' dedirtmeye devam ediyor! Bu kez de kumsalda...

Kök hücre tedavisi gören 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kaç yaşında?

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