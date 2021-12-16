Müge Anlı'ya sürpriz doğum günü, pastada dikkat çeken detay! 'Torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum' diyen Müge bakın kaç yaşında
Müge Anlı'nın doğum günü kutlamaları başladı! 'Torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum' diyen Müge Anlı'nın yaşı merak konusu oldu. 14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen başarılı televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı, Instagram paylaşımları ile de sık sık adından söz ettiriyor. Aslen Arnavut olan ve İstanbul'da dünyaya gelen ünlü isim, verdiği radikal kararla geçtiğimiz yıl şahsi sosyal medya hesabı açtı ve 24 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı. Attığı her adım merak edilen ancak özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Anlı, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerini aldığı Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni gecesinde verdiği röportajda kendisine yöneltilen, 'iş dışında ne yapıyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Müge Anlı'nın yeni yaşı için erken doğum günü kutlamaları başladı, ünlü televizyoncu o anları sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaşmayı ihmal etmedi.
MÜGE ANLI'YA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!
'Torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum' diyen Müge Anlı'nın yeni yaş günü için kutlamalar başladı.
'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle geçtiğimiz hafta sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu.
Tören sonunda verdiği röportajda 14 yıldır ATV ekranlarında suçlularla mücadele eden Müge Anlı, torunu ve ailesi ile birlikte vakit geçirmeyi ve kanun çalmayı sevdiğini ifade etti.
Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ile 14 sezondur Atv ekranlarında gündemi belirleyen ve milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Instagram paylaşımı ile gündeme geldi.