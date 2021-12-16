Müge Anlı’ya sürpriz doğum günü, pastada dikkat çeken detay! ’Torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum’ diyen Müge bakın kaç yaşında

'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle geçtiğimiz hafta sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu.