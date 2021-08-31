’Babam uçtu göklere!’ Ferhan Şensoy’un eski eşi Derya Baykal ve kızları Ferhan ile Derya’nın vedası yürekleri dağladı

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, gözyaşları içinde kürsüye çıkarak babasının Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okumuştu:"Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı, kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede."