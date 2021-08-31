'Babam uçtu göklere!' Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal ve kızları Ferhan ile Derya'nın vedası yürekleri dağladı
2 Temmuz'da iç kanama geçirdiği için hastaneye kaldırılan Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un vefatı şoke etkisi yarattı. Ferhan Şensoy'un ölümü sonrasında pek çok isim veda mesajlarını paylaştı. Haberi duyuran isimlerden biri olan, Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal'ın veda mesajı ve kızları Derya ile Ferhan'ın paylaşımları yürekleri dağladı.
Türk tiyatrosunun efsane ismi Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır yoğun bakımda olan büyük usta vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.
Türk tiyatrosunun efsane ismi Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır yoğun bakımda olan büyük usta vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.
Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, gözyaşları içinde kürsüye çıkarak babasının Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okumuştu:"Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı, kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede."
Bu yasa boğan kayıp haberinin ardından usta oyuncunun ilk eşi Derya Baykal'dan yürekleri burkan bir paylaşım geldi.