Sadece yılanla fotoğraf çektirmek istemişti! Bir anda yüzüne...
Sadece yılan ile fotoğraf çektirmek istemişti dehşeti böyle yaşadı! Rusya'da yaşayan bir kız çocuğunun, bir hayvanat bahçesinde yılan ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. Zararsız olduğu bilinen yılan önce çocuğun boyununa dolandı ve bir anda yüzüne saldırdı. Görüntüler kısa bir sürede sosyal medyaya yayıldı.
31.08.2021 10:10
- Son Güncelleme: 31.08.2021 10:10
Rusya'da bir hayvanat bahçesinde küçük bir kızın yılan tarafından suratından ısırıldığı anlar sosyal medyayı salladı.