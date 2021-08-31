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Sadece yılanla fotoğraf çektirmek istemişti! Bir anda yüzüne...

Sadece yılan ile fotoğraf çektirmek istemişti dehşeti böyle yaşadı! Rusya'da yaşayan bir kız çocuğunun, bir hayvanat bahçesinde yılan ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. Zararsız olduğu bilinen yılan önce çocuğun boyununa dolandı ve bir anda yüzüne saldırdı. Görüntüler kısa bir sürede sosyal medyaya yayıldı.

31.08.2021 10:10 - Son Güncelleme: 31.08.2021 10:10
Sadece yılanla fotoğraf çektirmek istemişti! Bir anda yüzüne...

Rusya'da bir hayvanat bahçesinde küçük bir kızın yılan tarafından suratından ısırıldığı anlar sosyal medyayı salladı.

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Sadece yılanla fotoğraf çektirmek istemişti! Bir anda yüzüne...

5 yaşındaki, Viktoria isimli küçük kızın ailesinin tek amacı bir fotoğraf çektirmekti ancak yılan hiç beklemedikleri bir reaksiyon verdi.

Sadece yılanla fotoğraf çektirmek istemişti! Bir anda yüzüne...

Yılan, kameraya poz verirken beş yaşındaki kızın boynuna yerleştirildi ve yüzünü ısırdı.

Sadece yılanla fotoğraf çektirmek istemişti! Bir anda yüzüne...
Sadece yılanla fotoğraf çektirmek istemişti! Bir anda yüzüne...

DEHŞETİ YAŞADI

Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

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